شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطرح برومو مسلسل "نسل الأغراب" لـ أحمد السقا وأمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأعلن عرضه حصريًا على قناة ON، فى شهر رمضان المقبل.

وكان المخرج محمد سامى قد نشر - فى وقت سابق - صورة من كواليس نسل الأغراب على حسابه على انستجرام، والتى جمعته مع كل من أمير كرارة والنجمة مى عمر، بالإضافة إلى الثنائى أحمد داش، وأحمد مالك.



مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى .

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.