شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ابن الموسيقار محمد الموجى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت غنوة الموجى، ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجى، عن إصابة شقيقها الملحن محمد أمين الموجى الشهير بالموجى الصغير بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

وفى تصريحات تليفزيونية سابقة قال الموجي الصغير، ابن الموسيقار الكبير محمد الموجي، إن أهم وأبرز الأغنيات التي تذكرنا بشهر رمضان هي أغنية رمضان جانا ووحوي يا وحوي وأهلا شهر الصوم، بالإضافة إلى الأعمال الفنية التي لحنها والده الموسيقار الكبير محمد الموجي، مشيرا إلى أن بداية والده كانت مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في أغنية الرضا والنور، وتم عمل 11 دعاء دينيا مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مشيرا إلى أنه كان من المقرر عمل 30 دعاء، ولكن الفنان عبد الحليم حافظ كان يمر بوعكات صحية ولم يستطع أن يستكمل.

وأضاف أن الألحان الموسيقية التي غناها الفنان عبد الحليم حافظ من ألحان والده، كانت تستخدم فيها مقدمة موسيقية واحدة لكل الأدعية مع ألحان مختلفة، وكانت تستخدم فيها آلات موسيقية بسيطة للغاية، ولكنها كانت نقلة كبيرة في الأناشيد الدينية والأدعية فى ذلك الوقت، خاصة أنها كانت نتاج عمل عمالقة في الفن المصري.

وأوضح أن أحد أهم الأغنيات التي لحنها والده والمتعلقة بشهر رمضان الكريم، هي أغنية "الراجل ده هيجنني" التي غنتها الفنانة اللبنانية الكبيرة صباح والفنان الكبير فؤاد المهندس، وهي كان هدفها عدم الإسراف في الأطعمة في شهر رمضان، بالإضافة إلى أغنية "حلو يا حلو" وهي إحدى علامات شهر رمضان الكريم.