شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يطالب جمهوره بالدعاء لابنه "محمد" بعد تعرضه لوعكة صحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المطرب أحمد شيبة من جمهوره ومتابعيه الدعاء لابنه "محمد" بالشفاء العاجل، بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث نشر شيبة عبر حسابه على إنستجرام صورة لابنه وهو يتلقى العلاج، صحبها بتعليق: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيب قلبى، ربنا ميورينى فيك حاجة وحشه أبداً.. ادعو لمحمد ابنى بالشفاء".



محمد أحمد شيبة

من ناحية أخرى، يتعاون المطرب أحمد شيبة، مع الشاعر رضا المصرى فى أغنية جديدة بعنوان "مش فاضيلكوا" وهى من ألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم، ومن المقرر طرحها على يوتيوب بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، حسبما صرح كاتب الأغنية لـ"الخليج 365" لافتًا أن الأغنية يسيتم تسجلها خلال الأسبوع الجارى.



شيبه

وطرح أحمد شيبة أغنيته الجديدة مع عمر كمال، التى تحمل اسم "يلا سلام" الأسبوع الماضى على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصرى، ألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضاً بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، وهى كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.

شيبه الأب والابن

واستقبل شيبة عام 2021 بطرح أغنية بعنوان "المصلحجية" خلال شهر يناير، وهى كلمات عمرو قطب، وألحان وليد سامي وتوزيع طة حكيم.