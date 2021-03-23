شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبدالعزيز تكشف لليوم السابع سر شعار وسلسلة ترتديهما دائمًا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز سر شعار وسلسلة ترتديهما دائماً وسبب اعتزازها بهما، وأوضحت الفنانة الكبيرة خلال الندوة التى حلت فيها ضيقة على الخليج 365 أن الشعار الذى تضعه دائما على صدرها هو شعار مجلس الشيوخ أعضائه المعينين، وأن السلسلة التى تظهر بها دائما تحمل صورتها مع زوجها الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أنها تعتز بشعار مجلس الشيوخ وتفتخر به دائماً، بعد أن كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى باختيارها ضمن أعضاء المجلس المعينين.

وكشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز كواليس عضويتها لمجلس الشيوخ قائلة : كنت فى ذلك الوقت فى الإسكندرية لعمل أمسية ثقافية، وتلقيت إتصال يبلغنى أن الرئيس قام بتعينى بمجلس الشيوخ ولم أصدق وظننت أن هناك سوء تفاهم أوتشابه أسماء، خاصة أننى ليس لى أى نشاط أواتجاهات سياسية، وعندما ذهبت أول مرة لإتمام الإجراءات قلت أننى ممثلة مسرح ولدى برنامج إذاعى وأعمال تلفزيونية ولو أن المجلس سيمنعنى من عملى سأعتذر فطمئنونى، وانضممت للجنة الإعلام والثقافة، وسأطالب بأن الدولة تعود لتنتج مرة أخرى وأن تدعم الفن الجيد كما تدعم رغيف الخبز، لأن الفن الجيد يبنى الإنسان "

وانطلقت لتتحدث بحب وهى تكشف سر السلسلة التى ترتديها عن قصة حبها وزواجها من حكاء الدراما المصرية محفوظ عبدالرحمن، قائلة :"صورة محفوظ لا تفارقنى لأننى لا أستطيع أن أنفصل عنه أبدا ودائما أشعر أنه معى ، وفى المنزل صورته أمامى وأحيانا أتحدث إليه وأخذ رأيه فى الأدوار ، فأنا أعتدت على أخذ مشورته فى كل الأدوار والمرة الوحيده التى لم أستمع لرأيه ندمت على قبول أحد الأدوار وذهبت له وقبلت رأسه وقلت له كان معك حق"