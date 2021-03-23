شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الدقاق وأمير هداية يطرحان أغنية "قد اللى عشناه" فى حب إسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح هانى الدقاق، مطرب فريق مسار إجبارى، والموسيقار والفنان أمير هداية، أغنية جديدة بعنوان "قد اللى عشناه"، تغزلا من خلال كلماتها بحب مدينة الإسكندرية، وهى من كلمات وألحان وتوزيع وميكساج أمير هداية.

وقال هداية، عن الأغنية الجديدة، التى طرحها عبر قناته على يوتيوب: "اللى بيتغناله مش شرط يكون شخص.. بكل مصداقية كنت محظوظ كفاية إنى قدرت أعمل الأغنية دى، فى حب إسكندرية ببحرها بناسها بذكرياتنا فيها".



بوستر الأغنية

أغنية "قد اللى عشناه" تعد هى التعاون الثانى بين أمير هداية والدقاق بعد تعاونهما سويًا فى أغنية "مساومات" لفرقة مسار إجبارى، التى طرحت ضمن أغانى ألبوم "الألبوم" عام 2018، وهى من كلمات أحمد الراوى، ألحان هانى الدقاق، توزيع أمير هداية، واعتبرت أول أغنية مصرية تحمل لون الـ"إليكترو سوينج" الموسيقى.



الإسكندرية

يذكر أن أمير هداية هو مؤلف موسيقى، درس العزف على البيانو والجيتار في معهد الموسيقى بالإسكندرية، ودرس في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ووضع الموسيقى التصويرية للعديد الأعمال بالإضافة إلى المسلسلات والبرامج التليفزيونية، وفي عام 2013 حصل على جائزة أفضل موسيقى خاصة لفيلم "الوتر"، في عام 2015 تم اختياره من بين أفضل 10 فائزين في مسابقة "Oticons" للموسيقى العالمية، كما حصل على جائزة main title –tv show foreign language، فى حفل Hollywood Music in Media Awards، خلال نسخته الحادية عشر، خلال فبراير الماضى.