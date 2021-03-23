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روجينا ترقص على مهرجان "أنتي معلمة" من كواليس "بنت السلطان" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان محمد أوتاكا، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يظهر خلاله مع النجمة روجينا والفنان حسن أبو الروس من كواليس مسلسل "بنت السلطان" المقرر عرضه في رمضان 2021.

وظهر الثلاثي في الفيديو نشره "أوتاكا" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهم يرقصون على مهرجان "أنتي معلمة" لعمر كمال وحمو بيكا.

وتخوض روجينا من خلال مسلسل "بنت السلطان" تجربة البطولة لأول مرة، وتجسد شخصية امرأة مصابة بانفصام في الشخصية.

مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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