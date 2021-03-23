صور| مصطفى فهمي وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد حسين فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان مصطفى فهمي بعيد ميلاد شقيقه الفنان حسين فهمي، اليوم.

ونشرت فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي صورًا من الحفل تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"عيد ميلاد سعيد يا أخي الحبيب حسين، عقبال مية سنة".

وظهر الفنان حسين فهمي في إحدى الصور وهو يقطع "التورتة"، التي حفرت عليه اسمه الدلع "سحس".

وتزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015.

من ناحية أخرى يشارك الفنان مصطفى فهمي في فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وهاجر أحمد.