فيديو.. عزاء الفنانة الشابة رضوى أبو شادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين مساء اليوم، عزاء الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، والتي رحلت عن عالمنا إثر إصابتها بأزمة قلبية.

وحرض نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي على حضور عزاء الفنانة الشابة، كما حضر العزاء عدد من أصدقائها.

وكان الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبوشادي.

ونشر عزوز صورة رضوى ممسكة بيدها سيناريو مسلسل "ورد"، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبوشادي، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، من بطولة الفنانة حنان مطاوع

وكتب عزوز في تعليقه على الصورة "البقاء لله، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبوشادي، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان.. كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري