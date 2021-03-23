فيلم "أسرار مقابر سقارة" من أكثر 5 أفلام مشاهدة في تاريخ Netflix

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت منصة "نتفليكس"، العالمية عن تصدر فيلم "أسرار مقابر سقارة"، الأكثر مشاهدة في تاريخ المشاهدات على المنصة الشهيرة.

وكشفت المنصة عن أن الفيلم أصبح حديث العالم ليصبح من أكثر 5 أفلام وثائقية مشاهدة في تاريخ المنصة.

فيلم "أسرار مقابر سقارة" بدأ عرضه ٢٨ أكتوبر الماضي، تم مشاهدته من 22 مليون أسرة في جميع أنحاء العالم.

الفيلم من إخراج جيمس توفيل، ويدور حول توثيق فريق من الأثريين الذين ينقبون عن سراديب وممرات، ومقابر، وغرف دفن لم يتم اكتشافها من قبل، ليكشفوا النقاب عن أهم اكتشاف أثري تشهده مصر منذ حوالي ٥٠ عامًا.