سنوب دوج بين كليبه الجديد "CEO" وتأجيل جولته الغنائية لـ 2022

القاهرة - سامية سيد - يمتلك النجم العالمى سنوب دوج شعبية كبيرة حول العالم تجعل عشاقه ومحبيه فى حالة انتظار دائم لإطلاق عمل فنى جديد، وأطلق سنوب دوج البالغ من العمر ( 49 عاما ) كليب أغنية جديدة حملت اسم "CEO" وذلك على قناته الخاصة على موقع يوتيوب، ووصلت نسبة مشاهدة الكليب حتى الآن أكثر من 1.8 مليون مشاهدة.

من جهة أخرى أعاد سنوب دوج أيضا جدولة حفلات جولته الغنائية فى المملكة المتحدة وأيرلندا وذلك للمرة الثالثة حتى عام 2022 وجاء التأجيل لعدة مرات بسبب انتشار جائحة كورونا "COVID-19".

اشارت التقارير أن الجولة الغنائية التى تحمل اسم "I Wanna Thank Me Tour" ستنطلق فى مارس 2022 .

يذكر أن نجم الراب الشهير سنوب دوج الذى يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم بدأ مسيرته الفنية عام 1992 ، و من أشهر الأغنيات التى قدمها سنوب دوج وحققت نجاحا كبيرا " Drop It Like It's Hot " و " Who Am I (What's My Name)? " و " Hustle & Ball " ، و غيرهم .