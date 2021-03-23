شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تشارك زوجها أحمد فهمى لعب الكرة خلال تواجدها فى العزل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة هنا الزاهد، فى فيديو جديد، من داخل حديقة منزلها خلال تواجدها فى فترة الحجر الصحى، بعد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث خرجت لأول مرة إلى حديقة المنزل منذ إصابتها، لتشارك زوجها الفنان أحمد فهمى لعب الكرة.

وقالت هنا، فى فيديو نشره زوجها عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "دلوقتى أنا أول يوم أخرج وأقف فى الجنينة، أحمد قرر أنه يلعب معايا كورة عشان أنا زهقانة جدا".



هنا الزاهد

وحرص الفنان أحمد فهمى على مساندة زوجته هنا الزاهد، خلال إصابتها بعدوى فيروس كورونا، حيث نشر فى وقت سابق، صورة عبر حسابه على إنستجرام، وهو يتابع هنا الزاهد من وراء حائط زجاجى للالتزام بإجراءات فيروس كورونا الاحترازية والاطمئنان عليها فى نفس الوقت.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد في حالة جيدة ويراقبها أحمد فهمى، الذى علق على الصورة، قائلا: "الحب في زمن الكورونا".



هنا الزاهد فى حديقة منزلها

وسبق أن طمأنت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على صحتها في ظل إصابتها بفيروس كورونا، من خلال فيديو عبر خاصية الاستورى على موقع "إنستجرام"، كشفت فيه عن تطورات حالتها الصحية وقالت إنها بخير، وطالبت الجميع بضرورة ارتداء الماسك أينما ظهروا، مؤكدة أنها لم تكن ترتديه بشكل مستمر.

وقالت عن حالتها: "حاليا أنا كويسة، أوحش حاجة بس إن ضربات القلب بتبقى سريعة شوية، والنفس، لكن غير كدة أنا الحمد لله كويسة ومفيش أى حاجة، شكرا لكل الناس اللى سألت عليا، لكن ياريت كل الناس اللى بتنزل الشارع أو بتقابل صحابها يبقوا لابسين الماسك، شكرا لكل الناس اللى كلمتنى وخلوا بالكوا من نفسكوا".