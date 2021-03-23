شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمى يحتفل بعيد ميلاد شقيقه حسين: عقبال مية سنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان الكبير مصطفى فهمى، وزوجته الإعلامية فاتن موسى، بعيد ميلاد شقيقه الفنان القدير حسين فهمى، الذى وافق أمس الاثنين، متمنيا له دوام الصحة وطول العمر.



حسين ومصطفى فهمى

ونشرت فاتن موسى، عبر حسابها على انستجرام، صورا من الاحتفال بعيد الميلاد، التى أظهرت التجمع العائلى بهذه المناسبة، والاحتفال بـ"تورتة" عيد الميلاد، التى دون عليها اسم "سحس"، ناقلة رسالة تهنئة زوجها مصطفى إلى شقيقه حسين، جاء نصها: "عيد ميلاد سعيد يا أخى الحبيب حسين.. عقبال مية سنة، منى ومن فاتن.. مصطفى".





الجدير بالذكر، أن الفنان حسين فهمى، ولد فى القاهرة عام 1940، تخرج من المعهد العالى للسينما عام 1963، درس الإخراج بالولايات المتحدة، وبعد أن عاد اكتشفه حسن الإمام كممثل فأرجأ مشروع الإخراج كى يعمل ممثلاً بين السينما والمسرح والتلفزيون.



الاحتفال بعيد ميلاد حسين فهمى

يشار إلى أن آخر أعمال النجم حسين فهمى، هو فيلم "الكويسين".







