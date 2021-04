مسلسل "الفالكون وجندي الشتاء".. رقم قياسي في تاريخ ديزني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة "ديزني بلس" أن مسلسل The Falcon And The Winter Soldier (الفالكون وجندي الشتاء) حقق رقمًا قياسيًا جديدًا.

ووفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية، حقق المسلسل أعلى افتتاحية مشاهدة في تاريخ شبكة البث الإلكتروني "ديزني بلس".

وأضافت، أن المسلسل حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الفترة من يوم الجمعة وحتى الأحد الماضي، خلال افتتاحية عرضه في نهاية الأسبوع.





وتفوق المسلسل على نظيره WandaVision (واندا فيجن)، وأزاحه للمركز الثاني، فيما جاء مسلسل The Mandalorian في المركز الثالث.





ولم تفصح ديزني عن أرقام مشاهدات المسلات السابقة، لكن موقع "سامبا تي في" كشف أن أرقام مشاهدات مسلسل "الفالكون وجندي الشتاء" قد تصل إلى 1.6 مليون مشاهد.

وتكلف إنتاج المسلسل 150 مليون دولار، وهو من بطولة أنتوني ماكي وسيباستيان ستان.

ويدور المسلسل حول أبطال مارفل الخارقين فالكون وجندي الشتاء، في الحقبة الزمنية التي تلت صدور فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة".