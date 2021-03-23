بعد غياب 12 عاما.. 70 فنانا يحيون مهرجان الأغنية التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد غياب دام 12 عاماً، يعود مهرجان الأغنية التونسية للانعقاد خلال الفترة ما بين 30 مارس/آذار و4 أبريل/نيسان.

ويشارك في الحدث الفني الكبير 70 فناناً أبرزهم صابر الرباعي ولطفي بوشناق ويسري محنوش وصلاح مصباح.



ويتوّج المهرجان الفنانين الفائزين في المسابقات الرسمية وهي مسابقة الأغنية الوترية ومسابقة "منور صمادح" للأغنية الملتزمة ومسابقة الفيديو كليب ومسابقة الإبداع الحر.

وقال شكري بوزيان، مدير المهرجان، لـ"الخليج 365"، على هامش مؤتمر صحفي انعقد الثلاثاء في مدينة الثقافة وسط العاصمة تونس، إن هذه الظاهرة غابت لمدة 12 سنة لتعود من جديد وتنبثق منها مشاريع ولقاءات فنية تؤسس للمسة حديثة متأصلة في خصوصيتها الموسيقية ولتحتفي بالمبدع التونسي.

ورأى بوزيان أن هذه الدورة تأتي في ظرف صحي صعب ألقى بظلاله على القطاع الثقافي والموسيقي في تونس وفي العالم أيضاً، لذلك فإن إقامة المهرجان في هذه الظروف يعد ضرباً من الصمود والتحدي للمساهمة في إنقاذ القطاع والمنتسبين إليه.

وأشار إلى أن برنامج المهرجان يتضمن 5 حفلات؛ يحيها صابر الرباعي وسلاف وصلاح مصباح وفؤاد بالشيخ ويسري محنوش وعماد عزيز ولطفي بوشناق وملكة الشارني.

ولفت إلى أنَّ الفنانين المشاركين في المسابقات سيقدمون أغان جديدة ومن بينهم شكري عمر الحناشي وأحمد الرباعي وأحمد الماجري.

وتابع أن الحفلة الخامسة في ختام المهرجان ستشهد تقديم تكريمات والإعلان عن الجوائز للفائزين في المسابقات.

وتأسس مهرجان الأغنية التونسيّة عام 1986، وهو حفل يقام كل عام احتفاء بالأغنية المحلية وتم تغيير تسميته عام 2005 فأصبح مهرجان الموسيقى التونسية، وانقطع في عام 2008.