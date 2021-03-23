يارا تحيي حفلاً إفتراضياً مباشراً لعملاء ماستر كارد من تنظيم أنغامي

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"الخليج 365": أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع منصة بث الموسيقى "أنغامي"، لتنظيم حفل افتراضي مباشر تحييه المغنية اللبنانية يارا، يوم الجمعة المصادف 26 مارس اعتبارًا من الساعة 9:30 مساءً (بتوقيت الإمارات) و7:30 مساءً (بتوقيت لبنان)،

وبتنظيم هذا الحفل، تهدف ماستركارد لربط الناس بشغفهم من خلال الموسيقى، لا سيما بعد إطلاق رحلتها للتعبير عن علامتها بمختلف الحواس وطرح هويتها الصوتية مؤخرًا.

حيث ستقدم يارا لحاملي بطاقات ماستركارد مجموعة من أجمل أغانيها بمختلف اللهجات العربية بما فيها اللبنانية والمصرية والمغربية والخليجية على مدار ساعة كاملة.

وسيتم بث الحفل عبر تطبيق أنغامي لبث الحفلات المباشرة الذي أطلقته المنصة مؤخرًا، والذي يسمح للمستخدمين بمشاهدة الحفلات والتفاعل معها والتعليق عليها مباشرة. ويمكن للمستخدمين متابعة الحفل المميز للنجمة التي ستؤدي بعضًا من أشهر أغنياتها بما فيها "ما يهمك" و"خدني معك" و"شفتو من بعيد".

