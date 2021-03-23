شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفل تكريم محمد على سليمان والشاعر جمال بخيت فى دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرم الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ضمن خطط الاحتفاء برموز القوى الناعمة، الموسيقار الكبير محمد على سليمان والشاعر الكبير جمال بخيت وذلك خلال الحفل الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة من مساء بعد غدً الخميس على المسرح الكبير وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى بمشاركة النجوم على الحجار ، أحمد الحجار، أحمد سعد، مى فاروق ، إيمان عبد الغنى .

يتضمن البرنامج نخبة من الإلحان المميزة التي قدمها الموسيقار محمد علي سليمان منها موسيقي رحلة المليون، شنطة سفر، اطيب قلب، حظي معاكي، العنكبوت، وخف في المشي دوسك، في الغيط صبي وصبية، لما ربنا يحبك الى جانب كوكبة من الاشعار الغنائية للشاعر جمال بخيت منها : مش باقي مني، حسك فى الدنيا، في غمضة عين، المصري، تعالي نستخبي، تقدر علي المشوار، عود، بحبك، بنت وولد، آنا كنت عيدك، ازاي تكوني انتي، بحبك وانطلق عصفور، دعوتى فى الفجر يامة، عم بطاطا، من حقي احلم .

الموسيقار محمد علي سليمان ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية درس في كونسر فتوار الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة أنغام وشقيق المطرب الراحل عماد عبد الحليم، كتب الموسيقي التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية الشهيرة والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، تعاون مع العديد من كبار المطربين وتميزت ألحانه بالعذوبة والأصالة كما وضع الحان مجموعة من الأغانى الوطنية.

أما الشاعر جمال بخيت ولد في 29 يناير 1954 ، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979 ، عمل بمجلة (صباح الخير) التي تصدرها مؤسسة روز اليوسف ورأس تحرير المجلة، بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغاني منها آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدي لياليك، حسك في الدنيا يابا، كما أصدر العديد من الدواوين منها شباك النبي ، على باب الله ، أهل المغنى وغيرها .