شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء الفنانة رضوى أبو شادى وأشرف زكى أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، عزاء الفنانة الشابة الراحلة رضوى أبو شادي، من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والتي توفيت بشكل مفاجئ منذ يومين، وحرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على الحضور وتقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، حيث نشر عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية على "فيس بوك" قائلاً: "وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادى، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان".





الفنانة الشابة رضوي أبو شادي ممثلة مصرية عملت كمذيعة لعدد من البرامج الفنية، وتخرجت فى الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، ولها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلورى والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.





وشاركت الفنانة رضوى أبو شادى في عدد من المسلسلات منها "عرفة البحر" أمام النجم نور الشريف، وجسدت دور نعمة مع ليلى علوى فى "كابتن عفت"، ومع صابرين فى "سامحنى يا زمن"، وفى "القطة العامية".