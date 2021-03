شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النجوم المشاركين فى ألبوم ديمى لوفاتو قبل إطلاقه 2 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية ديمى لوفاتو عن عدد من النجوم المشاركين فى ألبومها الغنائى الجديد والذى يحمل عنوان "Dancing With the Devil…The Art of Starting Over" والمقرر أن يتم إطلاقه يوم 2 أبريل المقبل.

تتعاون ديمى لوفاتو فى ألبومها الجديد مع النجمة العالمية إريانا جراند التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، وبمجرد أن أعلنت لوفاتو عن تعاونهما لاقى الخبر تفاعل كبير بين المعنيين بالموسيقى والغناء مؤكدين انتظارهم للأغنية، كذلك سيحتوى ألبوم لوفاتو الجديد على أغنية تجمع ديمى بنجمة الراب ساويتى.

كذلك يضم ألبوم ديمى لوفاتو الجديد الذى ينتظره الملايين من جمهورها تعاون مع النجمة نواه سايروس التى تمتلك موهبه فريدة وساحرة، كذلك يضم الألبوم أغنية تعاونت فيها لوفاتو مع سام فيشر.

ألبوم لوفاتوالجديد "Dancing With the Devil… The Art of Starting Over"، هو ألبومها الأول منذ عام 2017، وحسب تقرير نشره موقع "بيلبورد" إنه ألبوم شخصى للغاية" وهو من إنتاج لوفاتو ومديرها سكوتر براون.