شكرا لقرائتكم خبر عن شادية فى صورة نادرة منذ نحو 40 عاما وقبل اعتزالها الفن بسنوات قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عشاق ومحبو النجمة والفنانة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على انستجرام، عن صورة جديدة نادرة،للفنانة الراحلة، منذ نحو ما يقرب من 40 عاما، وقبل سنوات قليلة من اعتزالها الفن.

وتغزل عشاق الفنانة الراحلة، فى صورتها بكلمات "عيناها سبحان المعبود"، وهى مأخوذة من كلمات أغنية "قارئة الفنجان" للعندليب عبد الحليم حافظ، مؤكدين أن هذه الصورة التقطت فى مطلع فترة الثمانينيات من القرن الماضى.



الفنانة الراحلة شادية

واعتاد محبو النجمة الراحلة شادية، الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر من قبل للفنانة الراحلة، وكان من ضمن هذه الصور التى جمعتها مع الفنان الراحل يوسف شعبان، من كواليس فيلم "ميرامار" الذى عرض لأول مرة فى 13 أكتوبر عام 1969.

شادية تعتبر من أهم الفنانات فى تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، واسمها الحقيقى فاطمة احمد كمال شاكر عرفت فى السينما باسم شادية.

وقدمت خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى فى نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة.