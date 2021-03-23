شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى يكشف معاناته مع فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد مجدى، عن معاناته مع فيروس كورونا والآلام التي يشعر بها، وذلك عبر فيديو نشره من خلال خاصية "الاستورى" على حسابه الشخصى على "انستجرام"، قائلا: "مفيش طاقة ولا حركة فعلا مكنتش عارف أتحرك".

وأشار أحمد مجدي أن الفيروس افاده في جانب آخر أثناء تواجده وحيدا لأول مرة منذ وقت طويل، قائلا، "الفيروس جعلنى أعيد ترتيب منزلى وأقرأ حلقات الأعمال التي أشارك بها، كما أخرجت أكياس تحمل الأوراق القديمة والأشياء التي لا قيمة لها من مكتبى".

وأضاف أحمد مجدى:" أخضع للعزل المنزلي منذ أسبوع تقريباً، وأتبع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة"، مشيرا أنه يعاني من الصداع المزمن، قائلا: "تعبان جدا مفيش طاقة ومش عارف أتمرن وعندى سخونية ومش قادر أتحرك"، مؤكدًا أن حالته الصحية باتت تشهد تحسنا بفضل العلاج والتزامه الراحة التامة.

وشارك أحمد مجدي في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2020، والمسلسل معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.