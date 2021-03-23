شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: أنا وهنادي مهنا معزولين فى البيت ونزولى التصوير غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد خالد صالح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تصريح والد زوجتى هنادي مهنا غير صحيح وتم تحريفه، وغير منطقى بالمرة، لافتاً إلى أنه لم يذهب إلى أى لوكيشن تصوير منذ أسبوع، وحينما علم بإصابة زوجته هنادي مهنا بفيروس كورونا ذهب ليجرى التحاليل وكانت النتيجة إيجابية وعزل نفسه فوراً هو وزوجته هنادي مهنا، موضحاً أنه يأخذ بروتوكول العلاج مع العلم أنه لا يعانى من أى أعراض حتى الآن.

وكانت بعض المواقع الإخبارية تداولت تصريحا عن الموسيقار هاني مهنا والد الفنانة هنادي مهنا، بأن زوج ابنته أحمد خالد صالح يواصل تصوير أحد الأعمال الفنية رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد

يذكر أن الموسيقار هانى مهنا كان قد تحدث عن الحالة الصحية لابنته هنادي مهنا بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقال إن "إصابتها منذ 4 أيام، حيث إنها تلتزم منزلها وتتابع البروتوكول العلاجي للتعافي من الفيروس"، مضيفا، الحمد لله حالتها مستقرة وهي تلتزم البرتوكول العلاجي داخل منزلها، وكانت آخر مقابلة بيننا منذ 4 أيام، ولكن لم يحدث اختلاط بيننا ولم أصب بالفيروس".

وكانت الفنانة الشابة هنادي مهنا أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرت مسحة طبيبة وجاءت نتيجتها إيجابية، حيث كتبت هنادى عبر استورى حسابها بموقع "إنستجرام": "كورونا إيجابى الحمد لله".

يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادى مهنا، اجتمعا معا فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة"، من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.