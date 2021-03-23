"إنتِ غريبة".. فارس كرم يرد على متابعة استعانت بعلي ربيع لانتقاد تأخر ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الفنان فارس كرم على إحدى متابعيه عبر موقع "تويتر"، بعدما نشرت مقطع فيديو من لقاء سابق له، تحدث خلاله عن جاهزية ألبومه الجديد دون الرد على موعد طرحه.

واستعانت الفتاة بفيديو من مسرح مصر ظهر خلاله الفنان علي ربيع وهو يقول: "هقعد شهر يمكن أكتر لسه بفكر"، في إشارة واضحة إلى عدم معرفة فارس كرم موعد محدد لطرح ألبومه الجديد.

وأعاد "فارس"، نشر الفيديو عبر حسابه بـ"تويتر"، وعلق موجهًا حديثه للفتاة قائلًا: "إنتي غريبة ".

وانتهى المطرب اللبناني من تسجيل 17 أغنية جديدة سيختار منها 7 فقط لتكون ضمن ألبومه الجديد، الذي أعلن عن اقتراب طرحه قبل شهر، ولكنه لم يُطرح حتى هذه اللحظة.