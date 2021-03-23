المخرج السوري مجد الحجلي يستعد للمشاركة بمهرجان دبي بفيلم "سينجل مازر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى المخرج السوري مجد الحجلي من تصوير فيلمه الثاني سينجل ماذر، ومن المقرر أن يشارك الفيلم بمهرجان دبي السينمائي قبل طرحه بدور العرض.

والفيلم قصة وسيناريو وحوار حمدي السكري، ومعالجة درامية إيناس أبوالفضل، وشارك فيه عدد كبير من شباب الممثلين.

ويناقش الفيلم قضايا المرأة المختلفة ونظرة المجتمع للمرأة المعيلة من خلال عدة قصص لسيدات يقعن ضحية النفاق المجتمعي ويحاولن الإفلات من الأحكام المسبقة التي يصدرها المجتمع.

يذكر أنه سبق وأن قدم الحجلي فيلم زهور باكية وهو أول عمل إماراتي مصري سوري فلسطيني يشارك في مهرجان دبي.