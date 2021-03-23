"محتاج 5 سنين راحة".. عمرو يوسف يروج لمسلسل "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روّج الفنان عمرو يوسف، لمسلسل "الملك" الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021.

ونشر يوسف، صورة له من كواليس مسلسله في رمضان 2018 "طايع"، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "حبيت طايع من أول ما قرأت المعالجة الدرامية وحبيته أكتر بكتير لما الناس حبوه، ظروف وأماكن تصويره كانت صعبة جدا، ولذلك قررت أرتاح بعديها سنة، لكن القرار ده مش هيتكرر عشان لو هريح بعد الملك هحتاج خمس سنين".

أضاف: "مجهود جبار من كل فريق العمل بشكرهم عليه، ولسه مكملين تصوير، بس المهم أنه إن شاء الله يعجبكم، انتظروا خلال أيام الإعلان التشويقي الأول لمسلسل (الملك).. رمضان٢٠٢١".

مسلسل "الملك" للنجوم عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصري، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، وكشفت شركة "سينرجي" قبل أيام عن البوستر الرسمي للعمل المنتظر.