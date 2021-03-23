فن ومشاهير

"الحب في زمن الكورونا".. أحمد فهمي مع هنا الزاهد في العزل المنزلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تغزل الفنان أحمد فهمي في زوجته الفنانة هنا الزاهد والتي تعاني من الإصابة بفيروس المستجد.

ونشر فهمي صورة تجمعهما ويفصل ما بينهما حائط زجاجي بسبب خضوع "هنا" للعزل المنزلي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الحب في زمن الكورونا".

وكانت هنا الزاهد، قد أعلنت منتصف مارس الجاري، عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر "فيسبوك": "أنا إيجابي فيروس كورونا، أي حد شافني أو اتعامل معايا ياريت يحلل ويطمن على نفسه".

من ناحية أخرى شارك الفنان أحمد فهمي في رمضان الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، وشاركه البطولة الفنان أكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

بينما أخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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