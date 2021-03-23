"زعلانة من أحمد العوضي؟".. ياسمين عبدالعزيز تثير حيرة جمهورها على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة مكتوب عليها: "الله هو السند الوحيد الذي لا يخذلك أبدًا".

وتفاعل عدد من جمهور ياسمين مع منشورها، وربط البعض بين ما كتبته ياسمين وعلاقتها بزوجها الفنان أحمد العوضي، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ماله أحمد معاكي"، "دلوقتي هتنهال عليكي كومنتات أن أحمد خذلك"، "يبقى زعلانة من العوضي"، "هي اللي بتاخد العوضي بتشوف خذلان"، "يبقى فركشته" وغيرها.

من ناحية أخرى، تستعد ياسمين عبد العزيز لعرض مسلسلها "اللي ملوش كبير"، في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.