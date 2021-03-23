هل تعود شريهان لجمهورها في رمضان من بوابة الإعلانات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تلقت الفنانة الاستعراضية الكبيرة شريهان، عرضا بالمشاركة في إعلان كبير لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى.

وعلم "الخليج 365" أن شريهان أبدت موافقة مبدئية بعد مفاوضات مكثفة، ومن المقرر أن يُعرض الإعلان في رمضان لتكون عودتها عبر الشهر الكريم الذي ارتبطت به لسنوات طويلة بتقديم فوازير حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

الخبر الذي يتم تداوله في الأوساط الفنية، حتى الآن لم تعلق عليه شريهان بالنفي أو بالتأكيد، وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن مخرج الإعلان هو المخرج أحمد شاكر خضير.

جدير بالذكر أن شركة العدل جروب كانت قد تعاقدت منذ سنوات مع الفنانة الكبيرة لتعيدها إلى الجمهور من خلال مسرحيات تُعرض على شاشة التليفزيون، وانتهت بالفعل من تصوير مسرحية واحدة منها، وهي "كوكو شانيل" التي لم تظهر حتى الآن إلى النور.