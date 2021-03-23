"سعيد جدا بالتجربة".. أحمد مجدي يعلن إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان الشاب أحمد مجدي، مساء الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر مجدي، مقطع فيديو له عبر "ستوري إنستجرام"، يقول فيه: "يوم الاثنين اللي فات تعبت شوية وعملت مسحة كورونا، وطلعت إيجابية، والحمد لله الأعراض مكنتش قوية أوي".

أضاف: "قعدت في البيت أسبوع، وأخدت أدوية وكنت تعبان أوي ومكنش في طاقة خالص وصداع وسخونية وتكسير في الجسم وصدري لحد دلوقتي، بس بعد شوية ابتديت اتحسن مع المضاد الحيوي والراحة".

تابع: "دي أول مرة في حياتي أقعد لوحدي بالطريقة دي في البيت وسعيد جدا بالتجربة لأن كان عندي وقت وعندي فرصة أعمل حاجات كتير وأقوي علاقتي بالبيت لأن بحبه جدا وأقرب من نفسي أكتر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مجدي مسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبري في رمضان 2020.