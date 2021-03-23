شقيق حسين الجسمي يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق النجم حسين الجسمي، عن دخوله المستشفى منذ مساء أمس الاثنين، وذلك بسبب مروره بأزمة صحية تستدعي عملية جراحية.

وكتب شقيق الجسمي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "أعزائي أعتذر عن الظهور لفترة في السوشيال ميديا، حيث أمر بظرف صحي استدعى دخولي المستشفى منذ ليل أمس، وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غدا، دعواتكم، جميعكم نحب".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسين الجسمي أغنية وطنية حملت عنوان "يا نور الأرض" وطرحها في أواخر فبراير الماضي بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت، بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية.

"يا نور الأرض" من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي، ألحان ناصر غنام الديكان، توزيع Bayan group، ومكساج وماستر جاسم محمد.