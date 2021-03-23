طوني عيسى لـ”صوت بيروت انترناشونال”: تاجر مخدرات في 2020 والجزء الثاني وارد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 07:11 مساءً - منذ 12 دقيقة

طوني عيسى نجم لبناني استطاع ان يجد لنفسه مكانة في عالم الدراما التلفزيونية من خلال تقديمه مجموعة كبيرة من الادوار المميزة. شارك اخيرا في مسلسل “لا حكم عليه” الذي عرض على منصة “شاهد” كما يعرض له مسلسل “خرزة زرقا” على شاشة osn هذا فضلا عن مشاركته كضيف شرف في مسلسل 2020 الذي سيبث في شهر رمضان المقبل وعن دوره في هذا العمل يقول طوني عيسى “لصوت بيروت انترناشونال” “اقدم شخصية تاجر مخدرات يظهر في الحلقات الخمس الاخيرة واقدم من خلال هذا المسلسل كاراكتير سيحفظه الناس رغم حضوري كضيف شرف الا ان هناك احتمالا في حال نجح المسلسل ان يتم تصوير جزء ثان منه حسبما علمت من شركة الانتاج. اما عن دوره في مسلسل “خرزة زرقا” يقول طوني ان الاصداء ايجابية جدا حول الشخصية التي العبها ويضيف ان هناك مفاجآت عدة بانتظار المشاهدين وانا العب شخصية مركبة لشاب مدمن مخدرات وارتكب عددا من الجرائم ومع تقدم الحلقات سيلحظ الناس تفاصيل الدور اكثر . وعن عدم حلق لحيته ليبدو اصغر سنا ويناسب شخصيته انه ابن كارمن لبس فقال طوني انه كان يصور مسلسلا اخرا وكان ملتزما باللحية ويضيف من المحتمل ان يبدأ عرض “خرزة زرقا” على شاشة mtv في شهر رمضان حسبما علمت.

طوني عيسى

وعن دوره في مسلسل”لا حكم عليه” الذي شارك في بطولته الى جانب قصي الخولي وفاليري ابو شقرا وكارلوس عازار ووجوه عدة يقول طوني عيسى ” بصراحة لم اكن اتوقع نجاح هذا المسلسل بالشكل الذي حصل خاصة انه مسلسل قصير يتألف من 15 حلقة فقط وعادة المشاهدين يتعلقون بالعمل المؤلف مثلا من 30 حلقة, وفي منتصف احداثه انما “لا حكم عليه” غير قناعاتي بعدما لمست نجاحه الكبير على منصة “شاهد” كما انه اعطى مساحة للممثلين اللبنانيين كما ان لديه مميزات خاصة في النص والاخراج ومعالجة المواضيع المطروحة وانا احمد الله على هذا النجاح.. اما هل لديه عمل جديد في الفترة المقبلة فاكد طوني انه ليس لديه اي عمل في الوقت الراهن وحاليا “انا مشغول بالتحضير لحفل الزفافي لانني نويت الزواج في الاسابيع المقبلة”.