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أصالة تكشف سبب نقلها الى المستشفى وهكذا احتفلت بـ عيد الأم

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محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

الفنانة السورية أصاله

نشرت الفنانة السورية ​أصاله صورة لها من احتفالها وعائلتها بعيد الام كما كشفت انها نقلت الى المستشفى بعد معاناتها مع ألم في الرأس.

وعلقت على الصورة وكتبت معايدة لوالدتها:كلّ سنه وماماتي الحبيبه الغاليه الحنونه بألّف خير وصحّه وعافيه والله يحفظها فوق راسنا أغلى الغوالي

وأضافت مشيرة الى وضعها الصحي: وتفسيراً لفستاني اللي لابسته من مبارح بسبب وجودي بالمستشفى بسبب وجع دمّه تقيل براسي وطلعت اليوم لأحتفلّ بأمّي وصرت كتير أحسن ووقّف يوجعني راسي وبكره بوعدكم غيّر الفستان.. وبرجعله بعد بكره

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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