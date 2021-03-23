خاص – بـ”الكعب العالي”.. مايا دياب تفاجئ جمهورها غدًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تطرح النجمة اللبنانية مايا دياب أغنيتها الجديدة “الكعب العالي” يوم غد الأربعاء 24 مارس في تمام الساعة 7 مساءً، عبر كافة المتاجر الموسيقية الكبرى، بالتزامن مع عرض كليب الأغنية على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

الأغنية إيقاعية راقصة باللهجة المصرية، من كلمات ‎محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وصوّرتها مايا دياب في لبنان مع المخرج شيرين خوري.

وكانت مايا دياب قد أثارت حماس مُتابعيها للأغنية، بعد أن نشرت الصورة صورًا وفيديو أثارت من خلاله عدة تساؤلات، حيث ظهر بالفيديو باقة منوعة من الكعب العالي.