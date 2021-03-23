في مقدمة كتاب خيري.. الأمير هاري يكشف تأثير وفاة والدته ديانا عليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أكد العديد من الخبراء الملكيين في سنوات سابقة أن الأمير هاري أصغر أبناء الأمير تشارلز كان أكثر تأثراً بوفاة والدته الأميرة ديانا التي رحلت مبكراً بعمر الـ36 بحادث سيارة بأحد أنفاق باريس عام 1997.

وبحسب موقع صحيفة ” الغارديان” البريطانية، كشف الأمير هاري البالغ من العمر “36 عاماً” تأثير وفاة والدته الأميرة ديانا النفسي الشديد الوطأة عليه بكتابته مقدمة كتاب خيري موجه لأطفال فقدوا ذويهم فجأة بفيروس كورونا،وحمل الكتاب إسم: “Hospital by the Hill”.

وفاتها ترك فراغاً هائلاً في حياته

وفي مقدمته المؤثرة في الكتاب الخيري “Hospital by the Hill” تحدث الأمير هاري عن نظرة جديدة اكتسبها بشأن تأثير وفاة والدته عليه عندما كان يبلغ من العمر آنذاك 12 عاماً فقط في كتاب خيري موجه لأبناء وأطفال العاملين بالقطاع الصحي الذي توفوا خلال أدائهم واجبهم في محاربة جائحة فيروس كورونا.

وقال الأمير هاري في خطابه الشخصي إن وفاة والدته الأميرة ديانا في عام 1997 قد “تركت فجوة كبيرة داخله”.

وقال هاري في خطابه المؤثر المنشور في مقدمة الكتاب “في ذلك الوقت رفضت تصديق وفاتها أو قبوله،أنا أعرف ما تشعر به،وأريد أن أؤكد لكم ،أنه بمرور الوقت ستمتلىء هذه الفجوة الكبيرة بكثير من الحب والدعم”.

لست وحدك

وأضاف الأمير هاري: “كلنا نتعامل مع الخسارة بطريقة مختلفة، ولكن عندما يذهب أحد الوالدين إلى الجنة، قيل لي إن روحهم وحبهم وذكرياتهم لا تفعل ذلك. هم دائما معك ويمكنك التمسك بهم إلى الأبد. أجد أن هذا صحيح”.

وأشار الأمير هاري إلى دور عائلته في حياته فقال: “في حين ندرك أن أحد أفراد أسرتنا رحل إلى الأبد، فاعرف أن أفراد أسرتك دائماً معك،ويمكنك التمسك بهم إلى الأبد”.

وأكد الأمير هاري بنصيحة خاصة له عن كيفية التعامل مع الخسارة العاطفية وفقدان الأحبة والنهوض من جديد بمقدمة الكتاب قائلاً: ” قد تشعر بالوحدة،قد تشعر بالحزن،قد تشعر بالغضب،قد تشعر بالسؤ،سوف يمر هذا الشعور، وسأقدم لك وعداً، ستشعر بالتحسن والقوة بمجرد أن تصبح مستعداً للتحدث عن ما تشعر به”.

وختم الأمير هاري مقدمته المؤثرة في الكتاب قائلاً: “إذا كنت تقرأ هذا الكتاب، فذلك يعني أنك فقدت والدك أو أحد أفراد أسرتك ،وبينما كنت أتمنى أن أكون قادراً على معانقتك،آمل الآن أن تتمكن هذه القصة من إعطائك الراحة في معرفة إنك لست وحدك”.

يتحدث الكتاب عن قصة فتى شاب فقد والدته

يشار إلى أن الكتاب الخيري Hospital by the Hill” يتحدث عن قصة فتى شاب فقد والدته أثناء عملها بالخطوط الأمامية الصحية في أحد المستشفيات.

والكتاب الذي كتبه كريس كونوتون ،ورسمه فاي تروت سيتم تقديمه للأطفال والأبناء الذين فقدوا أحد والديهم في اليوم الوطني للتأمل والتفكير في بريطانيا،كما أنها مبادرة حكومية للإحتفال بالذكرى السنوية الأولى لبدء الإغلاق في المملكة المتحدة.