“مالك بالطويلة” يخاطب العقول والقلوب مُحفّزاً التفكير والبحث في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يطلّ الإعلامي مالك الروقي في موسم جديد من برنامج “مالك بالطويلة” ليسلّط الضوء باختصار على شخصيات أثّرت في البشرية، وغيّرت من مجرى التاريخ. وخلال بضع دقائق فقط، يسرد الروقي أبرز إنجازات إحدى الشخصيات، متطرّقاً إلى أحداثٍ صنَعَتها أو كان لها دورٌ بارز في أحداثها، وذلك إلى جانب قصص فريدة ومُلهِمة تدور في فلك تلك الشخصيات وإنجازاتها.

في هذا السياق، أوضح مالك الروقي أن البرنامج هو ثقافي بامتياز، ويحاول تقديم رؤية معينة حول شخصية أو قضية، بحيث تحمل تلك الرؤية أفكاراً ووجهات نظر مختلفة وقد تكون متباينة أو متناقضة، وأضاف الروقي: “الهدف هو ترك المجال أمام الجمهور للتقييم بنفسه، فبرنامجنا يقدّم المعلومات بحيادية تامة، مع تحفيز المُشاهد على التفكير والبحث ومن ثم التقرير وأخذ العِبَر.”

من جانب آخر، أشار الروقي إلى أن ما يُميّز هذا الموسم هو التطرّق إلى مواضيع قد لا تكون مُتّصلة بأشخاص أو شخصيات معينة، كتسليط الضوء مثلاً على أصل بعض الأشياء أو الابتكارات.”

وشدّد الروقي على أن البرنامج يحمل قيَماً سامية، وأفكاراً يطرحها على شكل رسائل للمشاهدين، وأبرزها نبذ العنف والتطرّف، والحضّ على التسامح، وتحفيز التفكير وغيرها.

وحول رأيه في بعض الإنتقادات التي وُجِّهت إلى البرنامج بخصوص عدم استخدام اللغة الفصحى بشكل تام وكامل، قال الروقي: “نتوجه إلى المُشاهد بطريقة بسيطة ومباشرة، ونعتمد في إيصال المعلومات على اللغة المَحكيّة البيضاء، إن جاز التعبير، فهدفنا ليس إلقاء محاضرات على الناس بل الوصول إلى قلوب المشاهدين وعقولهم خلال فترة قصيرة نسبياً ومحدودة، وبالتالي مخاطبة جميع أفراد العائلة العربية بجميع شرائحهم العمرية بلغة بسيطة يفهمها الجميع، مع الحرص على عدم تسطيح المعلومة أو تسخيفها، إذ نحاول أن تكون المعلومات التي نقدمها مُركّزة وعميقة، وبذلك يكون البرنامج بمثابة ضيف يومي مُحَبَّب وخفيف على العائلة في رمضان”.

يُعرض برنامج “مالك بالطويلة” على MBC في رمضان.