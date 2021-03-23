حسام حبيب يوجه رسالة لـ شيرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حرص الفنان المصري حسام حبيب على أن يوجه رسالة تهنئة لزوجته المغنية المصرية شيرين في يوم الأم. ونشر حبيب صورة جديدة لشيرين عبر حسابه في انستغرام واصفاً إياها بأحلى وأطيب أم وعلق قائلاً: “كل سنة وإنت طيبة يا حبيبتي يا أحلى وأطيب أم”.

كما هنأ حبيب والدته بهذه المناسبة وجميع الأمهات في مصر وكتب: “كل سنة وأمي حبيبتي الغالية طيبة ويا رب يخليكي ليا يا أمي، وكل أم مصرية بخير وصحة وسعادة”.

وكانت شيرين قد فاجأت جمهورها في جلسة أسئلة عبر “تويتر”، بالحديث عن سبب اتخاذها قرار غلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها تتمتع بشخصية حساسة تتأثر بالانتقادات.

وقالت شيرين إنها تلقت رسائل لا داعي لها، للتشكيك في وطنيتها وانتمائها إلى بلدها، وهو ما أجبرها على إغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: “لم تكن هناك جدوى أن أشاهد مجموعة من الناس تشكك في وطنيتي، وفي انتمائي لبلدي، فوددت أن أقول لهم لا أريدكم، شكراً”.

كما نفت شيرين جميع الأخبار التي تشير إلى أنها ستغني شارة أحد مسلسلات رمضان هذا العام وقالت: “بعد نزول أخبار عن وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان أؤكد عدم وجود أي تعاقد بذلك حتى الآن”.

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد كشفت عن خططها الفنية لعام 2021، قائلة إنها ستطرح ميني ألبوم غنائي، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل خوفاً من تعطل مشروعها، مكتفية بوصفه بأنه سيكون مفاجأة.