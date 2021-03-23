محمد منير يروي أسرارًا للمرة الأولى: “كان نفسي أضرب يوسف شاهين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان محمد منير، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في حلقة أمس (الاثنين) بالجزء الثاني من لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة”، عن قصة أغنية “علي صوتك بالغنا” التي قدمها في فيلم “المصير”.

وقال محمد منير: “يوسف شاهين وكمال الطويل كان مش عاجبهم الغنا، وكل ما أغني أسمع غلط، ومأقدرش أعترض عليهم ولا أتخانق معاهم، مع إن كل واحد فيهم كان محتاج لبوكس”.

وأضاف: “آخر ما غلبت رحت باكي، خبث مني ولؤم، ولما شافوا الدموع نازلة من عيني سابوا لي الأستوديو، خلصت الأغنية في خمس دقائق. معروف عني في وسط الأستوديوهات ومهندسي الصوت إني أسرع وأشطر مغني، لإني بأروح مذاكر”.

وتابع: “بحب شخصية مروان التي قدمتها في فيلم المصير؛ لأن الشخصية كانت قريبة منى ومن شخصيتي، وكان مع حبيب قلبي الراحل نور الشريف وصديقي محمود حميدة وصفية العمري ربنا يديها الصحة”.