بتصريح مفاجئ.. ترمب يمدح تويتر “قدم لي معروفاً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: في تصريح مفاجئ، أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بموقع التغريد الأحب على قلبه، معتبراً أن تويتر “قدم له معروفاً”، على الرغم من حظر المنصة حسابه نهائيا.

وأكد ترمب خلال مقابلة مع Newsmax أنه غير نادم على الإطلاق على فقدان إمكانية الوصول إلى المنصة الأشهر التي استخدمها طوال 11 عامًا.

كما أوضح أن طريقة الاتصال المفضلة لديه الآن باتت إصدار البيانات الصحفية، التي تمكنه من التعبير عن أفكاره بأكثر من 280 حرفًا. وقال: “بصراحة ، البيانات أكثر أناقة من التغريد”، مضيفا “أعتقد أنني أحصل على تغطية أفضل وأوسع من مجرد التغريد.

إلى ذلك، أشار إلى أن بعض التغريدات قد توقع المرء في ورطة، قائلاً: “بعض التغريدات قد تسبب لك مشكلة لأنك تعيد تغريد تعليقات لبعض الأشخاص وتكتشف لاحقا أن عملية إعادة التغريد لم تكن موفقة”.

يذكر أن أحد كبار مستشاري الرئيس السابق، كشف قبل يومين لشبكة “فوكس نيوز” أن الأخير يعتزم العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاق منصته الخاصة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأوضح جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترمب لعام 2020، بأن الرئيس السابق سيعود إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي بمنصة جديدة خاصة به، من شأنها “إعادة تعريف اللعبة بالكامل”، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

يذكر أن موقع “تويتر” و”فيسبوك” وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي كانت حظرت حسابات ترمب إثر هجوم أنصاره في السادس من يناير على مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن.