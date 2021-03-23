شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام مصرية تتنافس على جوائز مهرجان مالمو بمسابقة الأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس علي جوائز مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان مالمو للسينما العربية في أبريل المقبل، 4 أفلام وهي فيلم "توك توك" إخراج محمد خضر، و"الحد الساعة خمسة" إخراج شريف البنداري، و"الخد الآخر" من إخراج ساندرو كنعان، و"ستاشر" من إخراج سامح علاء وإنتاج مشترك بين (مصر، فرنسا، بلجيكا)، وهو الفيلم الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ73، إضافة لفوزه بجائزة نجمة الجونة 2020، وهو من كتابة محمد فوزي وبطولة سيف حميدة.

ويحكى فيلم "ستاشر" قصة حياة شاب "16 عامًا" يخوض رحلة لتوديع شخص عزيز عليه، والعرض الأول للفيلم كان فى الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى الدولى، حصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وتم تصويره في القاهرة فى حي السكاكيني لمدة يومين، وتكلفة الفيلم كانت 200 ألف جنيه.

وتضم قائمة الأفلام المتنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة ما يلي

فيلم أميجدالا – إخراج دانا عبد الصمد من إنتاج (لبنان)

فيلم برج الصمت – إخراج محمد عواض من إنتاج (المغرب)

فيلم حاجز – إخراج داليا نمليش من إنتاج (لبنان)

فيلم حفة تمر – إخراج هاشم حسن من إنتاج (السودان)

فيلم الحمام – إخراج أنيسة داود من إنتاج (تونس)

فيلم حياة – إخراج ميرفت مدني كمون من إنتاج (تونس)

فيلم الخمار الأسود – إخراج ايه جيه آل ثاني

فيلم الست – إخراج سوزانا ميرغني من إنتاج (السودان)

فيلم سهرة مع ليلي – إخراج هيا الغانم من إنتاج (الكويت)

فيلم شرائط ذاوية – إخراج ريدا فنيش من إنتاج (لبنان)

فيلم عايشة – إخراج زكريا نوري من إنتاج (المغرب)

فيلم الهدية – إخراج فرح نابلسي من إنتاج (فلسطين)

فيلم هيمنغواي – إخراج غيث وليث العدوان من إنتاج (الأردن)