شكرا لقرائتكم خبر عن "الحب في زمن كورونا".. أحمد فهمى يطمئن على هنا الزاهد بعد إصابتها بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد فهمى على مساندة زوجته هنا الزاهد خلال إصابتها بعدوى فيروس كورونا ، حيث نشر صورة عبر حسابه على انستجرام، وهو يتابع هنا الزاهد من وراء حائط زجاجى للالتزام بإجراءات فيروس كورونا الاحترازية والاطمئنان على زوجته في نفس الوقت.



بوست احمد فهمى عن هنا الزاهد

وظهرت الفنانة هنا الزاهد في حالة جيدة ويراقبها أحمد فهمى، والذى علق على الصورة، وكتب:" الحب في زمن الكورونا".



هنا الزاهد واحمد فهمى

وسبق أن طمأنت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على صحتها في ظل إصابتها بفيروس كورونا، من خلال فيديو عبر خاصية الاستورى على موقع "إنستجرام"، كشفت فيه عن تطورات حالتها الصحية وقالت إنها بخير، وطالبت الجميع بضرورة ارتداء الماسك أينما ظهروا، مؤكدة أنها لم تكن ترتديه بشكل مستمر.

وقالت عن حالتها حاليا: "أنا كويسة أوحش حاجة بس إن ضربات القلب بتبقى سريعة شوية، والنفس، لكن غير كده أنا الحمد لله كويسة مفيش أى حاجة، شكرا لكل الناس اللى سألت عليا، لكن يا ريت كل الناس اللى بتنزل الشارع أو بتقابل صحابها يبقوا لابسين الماسك، شكرا لكل الناس اللى كلمتنى وخلوا بالكوا من نفسكوا".