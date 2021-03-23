شكرا لقرائتكم خبر عن جى جى حديد تستمتع بوقتها فى نيويورك بصحبة ابنتها وصديقتها ليا مكارثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت جى جى حديد منذ أنجابها لطفلتها الأولى من صديقها النجم العالمى زين مالك على التنزه معها أغلب الوقت، وهى اللحظات التى تسجلها عادة عدسات مصورى "البابارتزى" والتى تظهر بها جى جى البالغة من العمر (25 عاما) وكأنها تعلن للعالم أن حياتها تبدلت تماما بعد الأمومة.

ظهرت جى جى حديد بعدد من الصور التى التقطت لها وهى تقوم بدفع عربة طفلتها البالغة من العمر 6 شهور وذلك فى أحد شوارع نيويورك بينما كانت تتبادل جى جى حديد أطراف الحديث مع صديقتها ليا مكارثى.

حافظت جى جى حديد على الظهور بكامل أناقتها فاختارت أن ترتدى بنطلون باللون الأسود وحذاء من الجلد بنفس اللون، كما ارتدت معطف باللونين البنى والأبيض وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Moncler" وصل سعره 1415 جنيه استرلينى.

ولم تنسى جى جى حديد وصديقتها ارتداء القناع الواقى خلال تنزههم فى نيويورك وذلك بهدف تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا "COVID-19" .



جي جي حديد



جي جي حديد



جي جي حديد