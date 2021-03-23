شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا بعد إصابة ابنه بكورونا:أجريت مسحة لى ولأفراد أسرتى وجاءت سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أحمد السقا لـ"الخليج 365" أنه أجرى هو وزوجته وباقى أفراد أسرته مسحة طبية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بعدما أصيب نجله حمزة بالفيروس، موضحاً أن النتيجة جاءت سلبية لهم جميعاً، مشيراً إلى أن حمزة يتبع إجراءات العزل داخل المنزل، ويسير على تعليمات الأطباء وأعراضه حتى الآن خفيفة.

ويصور أحمد السقا مسلسله الجديد "نسل الأغراب" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويجمع العمل بين السقا وأمير كرارة وويشارك فى البطولة مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.