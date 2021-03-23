شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة يكشف عن " لوك " شخصيته فى "نسل الأغراب": اللى جاى كبير أوى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد جمعة عن شخصيته فى مسلسل "نسل الأغراب" الذى يشارك فى بطولته مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ونشر جمعه صورة له من داخل الكواليس عبر حسابه بموقع "انستجرام" وهو يرتدى الزى الصعيدى ويحمل سلاح، وعلق عليها: مسلسل نسل الأغراب واللى جاى كبير قوى".



محمد جمعة ينشر صورة من كواليس نسل الاغراب

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.



الفنان محمد جمعة

وشارك محمد جمعة فى رمضان الماضى خلال مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.