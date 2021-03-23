شكرا لقرائتكم خبر عن روزيه تتصدر قائمة أفضل الأغاني العالمية بـ On The Ground والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة العالمية روزيه "Rosé " عضوة الفريق الكورى الشهير "BLACKPINK" قائمة أفضل الأغانى العالمية على موقع "YouTube" وذلك بأغنيتها المنفردة الأولى التى تحمل عنوان "On The Ground".

أصدر YouTube بيان عن تصنيفات الرسم البيانى للأسبوع من 12 إلى 18 مارس، مع تصدر "On The Ground" الرسم البيانى استنادا إلى الأرقام المتدفقة، بينما كان الكليب الذى اطلقته مؤخرا روزيه عضوة "BLACKPINK" الأكثر مشاهدة على YouTube حيث تم إطلاقه في نفس الأسبوع مع نسبة مشاهدة وصلت الي 121 مليون مشاهدة.

وأشار التقرير الذي نشره موقع "ان ام أي" أن روزيه كانت صاحبة المركز الأول في قائمة أفضل الأغاني على YouTube في كل من كوريا الجنوبية وأستراليا، وفي الوقت نفسه، احتلت أغنية "On The Ground" المرتبة التاسعة على مخططات المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يذكر أن روزيه تصدرت خلال الأيام القليلة الماضية المواقع العالمية حيث أن تحقق الرقم القياسى لأكبر عدد مشاهدات على موقع "YouTube" خلال 24 ساعة لكليب لنجم بوب كورى "منفرد"، حيث حصدت 41.6 مليون مشاهدة بكليب "On The Ground"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Korea JoongAng Daily، فقد حطمت عضوة فريق "BLACKPINK" الرقم القياسى الذى سجله النجم الكورى PSY عام 2012 لفيديو كليب "Gangnam Style"، والذى تمت مشاهدته 36 مليون مرة فى أول 24 ساعة، ومن المعروف أن أغنية "Gangnam Style" كانت قد أحدثت ضجة فور إطلاقها وحققت نجاح مذهل حول العالم لتحقق سلسلة من الأرقام القياسية .