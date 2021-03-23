شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبدالعزيز تكشف أسرارها الشخصية والفنية بندوة ”الخليج 365”..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف ”الخليج 365” الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز في ندوة شاملة تحدثت خلالها عن مسيرتها الفنية وكواليس أهم أعمالها وقصة ارتباطها بالكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، واختيارها لعضوية مجلس الشيوخ وقصة تصدرها تريند مؤشرات البحث، والعديد من القضايا الأخرى.

وتحدثت الفنانة الكبيرة عن تكريمها فى بداية حياتها ومشوارها الفني من الرئيس جمال عبد الناصر وعن تكريمها حاليًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيارها في مجلس الشيوخ، مؤكدة أنها فوجئت باتصال يخبرها باختيارها لعضوية المجلس وكانت مرتبطة بعمل في الإسكندرية ولم تصدق.

وتابعت: "حين ذهبت وجدت الدكتورة هدى عبد الناصر والدكتورة كاميليا صبحى، وتحدثت وقلت أنا ممثلة وأقف على المسرح ولى برنامج إذاعى وأعمال تليفزيونية ولو المجلس سيعقنى عن عملى فأنا أعتذر"، مؤكدة أنهم سألوها عن المسرحية التي تعمل بها ودعتهم لحضور مسرحية "الوصية"، وبعدها أدت اليمين أداء دقيق باللغة العربية التي تتقنها، ودخلت لجنة الإعلام والثقافة.

وقالت الفنانة الكبيرة إن الكاتب الراحل الكبير محفوظ عبد الرحمن لا يزال يعيش معها رغم رحيله ولم يفارقها، وكثيرًا ما تتحدث إليه وتستشيره في كل أمورها وفى الأدوار التي تعرض عليها، مؤكدة أنها اعتادت أن تستشيره في حياته وكان يشير عليها بقبول الدور أو رفضه.

وتحدثت سميرة عبد العزيز عن لقب أم العظماء بعد نجاحها الكبير في تجسيد شخصية الأم في العديد من الأدوار حيث جسدت شخصية أم الأئمة الترمذى وأبو حنيفة والمراغى والشافعى والشعراوى إضافة إلى تجسيد شخصية أم كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على تجسيد المرأة المصرية في أحسن صورة لأنها ترى أنها أفضل سيدة في العالم، مؤكدة أنها ترفض أي دور يقلل من دور وأهمية المرأة المصرية .

مؤكدة أنها لم تقبل أي دور شرير غير دورها في مسلسل "خلف الله" مع الفنان نور الشريف الذى أقنعها بالدور، وأكد لها أن صورة الشر أصبحت متغيرة، مؤكدة أن الناس لم تقبلها في دور الشريرة.

وتحدثت سميرة عبد العزيز عن تعاونها مع الفنان محمد صبحى، مؤكدة أنها بعد وفاة زوجها محفوظ عبد الرحمن كانت تمر بفترة عزلة واكتئاب، واصطحبتها صديقة لها إلى مسرح محمد صبحى حيث أعجبها المسرح وما يقدمه صبحى فيه والنظام الذى يتبعه وهنأته بعد المسرحية وقالت له إن مسرحه يشبه المسارح الفرنسية فقال لها أننا لسننا أقل من فرنسا، فقبلت رأسه، وعرض عليها أن تعمل معه في مسرحيته القادمة ، مؤكدة أن زوجها الراحل أوصى بأن تستكمل رسالتها الفنية وألا تعتزل الفن مطلقاً.

وأشارت إلى أنها تشارك حاليًا في بروفات مسرحيتى "عيلة اتعمل لها بلوك"، و"نجوم عز الضهر"، مشيدة بتجربة محمد صبحى المسرحية وهدفه وثقافته.

كما تحدثت سميرة عبد العزيز عن برنامجها الإذاعى قال الفيلسوف وإعجاب موسيقار الأجيال به واتصاله بها لإبداء إعجابه بالبرنامج.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن موسيقار الأجيال أبدى إعجابه بصوتها واقترح عليها أن تغنى، ولكنها قالت له أنها ممثلة ولا تريد أن تغنى.

وأكدت أن محمد عبد الوهاب كان يبدى دائما آرائه وإعجابه بالبرنامج ويتحدث معها عنه دائما، وكان له دور في عودة البرنامج بعد توقفه.