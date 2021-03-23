شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تروج لتصميمات مجموعتها المميزة بطريقة خاصة.. شوف عملت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت نجمة فريق " سبايسى جيرلز " فيكتوريا بيكهام أن تروج لمجموعة تصميماتها بذكاء شديد، معتمدة بنسبة كبيرة على الـ SOCIAL MEDIA ، حيث ترتدى فيكتوريا التصميمات التى تود أن تروج لها و تلتقط بها عدة صو وتنشرها على الفور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 28.8 مليون شخص .

نشرت فيكتوريا بيكهام منذ ساعات معدودة مقطع فيديو قصير من خلال الـ Instagram stories استعرضت من خلالها احدى تصميماتها المميزة التى تحمل الطابع الكلاسيكى و التصميم وصل سعره إلى 1440 جنيه استرلينى .

كما كشفت فيكتوريا بيكهام ذات الـ 46 عاما عن صورة عارضة الأزياء التى ظهرت بالتصميم لأول مرة .

يذكر أن فيكتوريا بيكهام تعد واحدة من أشهر المغنيات وأيضا مصممات الأزياء تحولت مؤخرا لـ " موديل " خاص لابنتها " هاربر " ، حيث ظهرت هاربر البالغة من العمر ( 9 سنوات ) وهى تضع لها " الماكياج " بطريقة مميزة و كأن هاربر تخطوا خطواتها الأولى فى عالم الماكياج والتجميل، و قد استسلمت فيكتوريا لأنامل ابنتها التى كانت تضع لها " ظلال الجفون " بطريقة احترافية.



جزء من التصميم