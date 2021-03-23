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فيكتوريا بيكهام تروج لتصميمات مجموعتها المميزة بطريقة خاصة.. شوف عملت إيه

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القاهرة - سامية سيد - اعتادت نجمة فريق " سبايسى جيرلز " فيكتوريا بيكهام أن تروج لمجموعة تصميماتها بذكاء شديد، معتمدة بنسبة كبيرة على الـ SOCIAL MEDIA ، حيث ترتدى فيكتوريا التصميمات التى تود أن تروج لها و تلتقط بها عدة صو وتنشرها على الفور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 28.8 مليون شخص .

نشرت فيكتوريا بيكهام منذ ساعات معدودة مقطع فيديو قصير من خلال الـ Instagram stories استعرضت من خلالها احدى تصميماتها المميزة التى تحمل الطابع الكلاسيكى و التصميم وصل سعره إلى 1440 جنيه استرلينى .

النجمة فيكتوريا بيكهام (2)

كما كشفت فيكتوريا بيكهام ذات الـ 46 عاما عن صورة عارضة الأزياء التى ظهرت بالتصميم لأول مرة .

النجمة فيكتوريا بيكهام (3)

يذكر أن فيكتوريا بيكهام تعد واحدة من أشهر المغنيات وأيضا مصممات الأزياء تحولت مؤخرا لـ " موديل " خاص لابنتها " هاربر " ، حيث ظهرت هاربر البالغة من العمر ( 9 سنوات ) وهى تضع لها " الماكياج " بطريقة مميزة و كأن هاربر تخطوا خطواتها الأولى فى عالم الماكياج والتجميل، و قد استسلمت فيكتوريا لأنامل ابنتها التى كانت تضع لها " ظلال الجفون " بطريقة احترافية.

النجمة فيكتوريا بيكهام (1)
جزء من التصميم
جزء من التصميم

 

عارضة الازياء
عارضة الازياء التي قدمت التصميم لأول مرة

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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