شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد مفاجأة مسلسل "اللى مالوش كبير" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة دينا فؤاد فى مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، بشكل جديد ومختلف عليها تماما، حيث تقدم شخصية "قدرية" والتى تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وهى فتاة تحب زوجها جدا وتدافع عنه، ويبدو من اسم الشخصية أنها تغير قالبها الفنى تماما.

وتحمل شخصية "قدرية" التى تجسدها دينا فؤاد، الكثير من التفاصيل داخل الأحداث، وتعتبر أحد المحركين الفاعلين لأحداث العمل، الذى يدور فى إطار اجتماعى، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق، مما يشكل مفاجأة لجمهورها خلال شهر رمضان المقبل، تحت قيادة المخرج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، ومدير تصوير أحمد زيتون.

ويشارك في بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

وكانت دينا فؤاد، قد حققت نجاحا كبيرا، وقت عرض مسلسل "جمال الحريم"، وتصدرت ترند موقع "تويتر" 4 مرات طوال عرض العمل، حيث نجحت دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثير من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.



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