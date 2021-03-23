نعمة رياض حققت نجاحاً كبيراً في الإعلام.. وما علاقتها بـ رحمة رياض؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

الاعلامية العراقية نعمه رياض

إستطاعت الاعلامية العراقية نعمه رياض​ أن تشق طريقها في مجال تقديم البرامج والأعلام​، وهي من مواليد العراق عام 1989.



والدها المطرب الراحل رياض احمد​، وهي شقيقة الفنانة العراقية الشهيرة ​رحمه رياض​.

قضت نعمة طفولتها بين عمان والبحرين، وقدّمت خلال تلك الفترة عددًا من برامج الأطفال قبل ان تنتقل الى البرامج التلفزيونية الصباحية والاجتماعية والفنية.

في عام 2017 عرض برنامجها "لم يعد سرّاً" على قناة دجله الفضائية، وأصبح الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الإجتماعي ويوتيوب وكان هدفه تسليط الضوء على قضايا المظلومين في المجتمع العراقي في القطاعات الصحية والتعليمية والقانونية وقد حصل على جائزة أفضل أداء إعلامي على مستوى العراق من قبل كليّة الإعلام في جامعة بغداد لعام 2017-2018.

في عام 2019 حتى الان، انضمت نعمة إلى إذاعة صوت الخليج، للمشاركة في تقديم برنامجين إذاعيين صباحيين، "تغريدة" و"أمر تدلل". وتعتبر نعمة المذيعة العراقية الوحيدة، التي تقدّم في إذاعة خليجية.