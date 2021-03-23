هل تلقّت السيدة فيروز لقاح فيروس كورونا؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

السيدة فيروز

تساءل الممثل اللبناني باسم مغنيه عمّا اذا كانت السيدة فيروز​ قد تلقّت لقاح ​فيروس كورونا وذهبت الى المستشفى، اذ انه كتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "السيدة فيروز أخدت لقاح أو بعد ؟ وكيف ؟ راحت عالمستشفى؟".



يُذكر أن باسم يشارك في مسلسل "قارئة الفنجان"، الذي بدأ عرضه حالياً عبر منصة "شاهد VIP"، من بطولة أحمد فهمي، ورد الخال، روان مهدي، أحمد شعيب، يارا قاسم، محمود الليثي، فادي إبراهيم، تاتيانا مرعب ودوري السمراني، من كتابة هاني سرحان وإياد صالح، وإخراج محمد جمعة.