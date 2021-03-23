الملكة رانيا تعبّر عن حبها لأولادها بصور نادرة

محمد الفلاح - الثلاثاء 23 مارس 2021

الملكه رانيا

نشرت الملكه رانيا ​، زوجة ملك الأردن​ عبد الله الثاني، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها مع أولادها مع عبارات تعبّر فيها عن حبها لهم، بمناسبة عيد الأم.



وعلّقت الملكة رانيا، وهي أم لأربعة أولاد تتراوح أعمارهم بين 16 و26 عاماً، على الصور قائلة: "حين أنظر في وجوهكم أرى الدنيا كلها.

كل عام وقلب كل أم ينبض بالخير والحب".

يُذكر أن الملكة رانيا هي فلسطينية الجنسية، وولدت في الكويت​، وتزوجت من الملك عبد الله الثاني عام 1993، قبل توليه العرش، وقد رزقا بـ4 أولاد هم حسين، إيمان ، سلمى وهاشم.