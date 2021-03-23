"قطع بنطلون عمر الشريف".. قصة دخول عادل هيكل التمثيل بسبب هند رستم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد النجم الراحل عادل هيكل حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي في فترة الستينيات، إذ أنه من مواليد الجيزة في 23 مارس من العام 1934.

ولم يكتفي عادل هيكل بنجوميته كلاعب كرة فقط، إذ أنه في رصيده 3 أفلام سينمائية أيضا، وهي: "إشاعة حب" 1960، "مذكرات تلميذة" 1962، و"حديث المدينة" 1964.

وفي لقاء له مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "بوضوح" عبر قناة "الحياة" (أبريل 2015)؛ كشف هيكل قصة دخوله عالم التمثيل؛ قائلا: "أنا كنت صديق لجمال الليثي وفريد شوقي وعمر الشريف، كنا بنخرج مع بعض ونشوف الماتشات في الاستاد للزمالك أو الترسانة".

يضيف: "لما صالح سليم تعاقد على فيلم (السبع بنات) 1961، لقيت المنتج جمال الليثي جالي جري وقالي أنا عايزك تطلع قبل صالح سليم عشان عنده شعبية فظيعة، قلتله أنا قايلك مش عايز أمثل، قالي ده شغل محترف وملوش دعوة بالصداقة خالص، قولتله تمام ووافقت".

هيكل يتابع: "أول ما روحت التصوير مكنتش حتى أعرف دوري إيه، جمال الليثي هو اللي خلاني أمثل ومكنش في دماغي الموضوع ده خالص، أقنعني لما قالي إيه رأيك في هند رستم؟ قولتله زي القمر، قالي أهو أنت هتطلع خطيبها، قولتله طيب يلا بينا على الاستوديو".

استكمل: "في الاستوديو المخرج فطين عبد الوهاب جبني أنا ويوسف وهبي في مشهد واحد، أتاري يوسف وهبي مش بيقول السيناريو زي ما هو مكتوب وبيقول حاجة تانية خالص بترفع من شأن الفيلم نفسه، أنا بقى لا كنت أعرف دراما ولا ترفع من شأن العمل ولا حاجة، أنا معايا ورقة في جيبي حافظها وبس، لقيته بيكلمني بطريقته هو، فطين نادى عليّا لما لقاني مش عارف أرد، قولته الورقة أهي مفيش فيها الكلام ده".

واصل هيكل: "يوسف وهبي قالي أنا هاخدك معايا المكتب بتاعي، وهناك حاول يعلمني التمثيل مفيش فايدة، قالي أقولك حاجة، قولتله إيه، قالي مع السلامة لتنسيني أنا التمثيل".

وحول مشهد "كده كده" الشهير مع يوسف وهبي وعمر الشريف؛ قال: "في المشهد ده أنا شديت عمر بجد ولقيته طار، البنطلون بتاعه اتقطع فيها وزعل أوي، قولتله طيب أنا هعمل إيه مكنتش قاصد".

ولفت عادل هيكل إلى أنه يعتز من بين أعماله الفنية بالمشاركة فقط في فيلم "إشاعة حب" مع النجوم: عمر الشريف، سعاد حسني، يوسف وهبي، عبدالمنعم إبراهيم، إحسان شريف، ووداد حمدي وغيرهم، من إخراج فطين عبد الوهاب.

تدور أحداث "إشاعة حب" حول "حسين" الشاب الخجول الذي يحب ابنة عمه "سميحة" التي لا تعيره أي اهتمام، وتحب ابن خالتها "لوسي" الشاب الذي يجيد الرقص والغناء، ولكن عم حسين "عبدالقادر النشاشجي" معجب بشخصية ابن أخيه، فيبدأ في تحويله ظاهريا إلى شخص آخر يستطيع أن يجذب انتباه ابنته ويوقعها في الحب عن طريق رسم خطة ماكرة بأن ينشر إشاعة مفادها أن "حسين" على علاقة بالنجمة السينمائية هند رستم المخطوبة لنجم الكرة عادل هيكل.

ورحل عادل هيكل عن عالمنا في 22 سبتمبر 2018.